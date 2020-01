Oplichter aangehouden die met nepbrief geld aftroggelde bij donateurs

De politie in Suriname heeft maandag een 31-jarige oplichter aangehouden die met nepbrieven geld binnen haalde bij donateurs. De man, Aziz Dh, stelde een brief op waarin hij naar donatie vroeg voor het organiseren van een kerstdiner het afgelopen jaar voor ouderen in de samenleving.

Op de brief plaatste hij het logo van een in Suriname bekende service club om donateurs te doen geloven dat het de service club was die om een donatie vroeg. Deze brief heeft Aziz bij verschillende organisaties en bedrijven gedeponeerd en kreeg geld donaties van hun. Dat geld heeft hij toen voor zichzelf gebruikt, aldus de politie.

Een benadeelde die erachter kwam dat hij was opgelicht door Aziz deed aangifte tegen hem bij de politie. Aziz is opgespoord en op maandag 6 januari aangehouden door rechercheurs van Regio Midden. Hij is ter voorgeleiding overgebracht naar het bureau. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de oplichter in verzekering gesteld.

Andere benadeelden die aangiften van oplichterij tegen Aziz willen doen kunnen zich wenden tot de afdeling Recherche van Regio Midden. Deze afdeling is ondergebracht in het gebouw van het politie bureau de Nieuwe Grond.

In de maand augustus van het jaar 2019 was Aziz al voor oplichting achter slot en grendel gezet.

Dit is de brief waar het om gaat.