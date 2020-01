OM in cassatie tegen uitspraak teruggave 19,5 miljoen euro aan Suriname

Het Openbaar Ministerie in Nederland gaat in cassatie tegen het vonnis van Rechtbank Noord-Holland, waarin bepaald werd dat Nederland de in beslag genomen 19.5 miljoen euro terug moet geven aan Suriname.

Na de uitspraak op 24 december vorig jaar had het OM twee weken de tijd om beroep aan te tekenen. Op de laatste dag van die termijn, die verliep op 7 januari 2020, is dat beroep aangetekend.

In cassatie gaan is beroep aantekenen bij het hoogste rechtsprekend orgaan tegen een uitspraak van een lagere rechter, in dt geval de Hoge Raad. Deze beoordeelt of de feitenrechter het recht goed heeft uitgelegd en toegepast.

De Hoge raad kijkt dus niet meer naar de feiten.