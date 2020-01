Man stapt uit taxi en springt van Bosje brug in Suriname

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat er vanmiddag iets na 16.00u, weer iemand gesprongen is van de Wijdenboschbrug in Suriname. Het zou gaan om een manspersoon die op de brug plotseling uit een taxi stapte en in de Suriname rivier sprong.

Volgens de informatie die Waterkant binnen kreeg, zou de man een taxi hebben gepakt op een locatie te Kasabaholo richting Commewijne. Op de Bosje brug aangekomen stapte de passagier plotseling uit zonder de chauffeur te melden. Hij rende een stuk, klom over de vangrail en sprong zo de rivier in.

De man liet daarbij enkele persoonlijke spullen achter in de taxi. Op de brug ontstond enige consternatie en oponthoud vanwege het gebeuren. De Surinaamse maritieme autoriteit werd terstond ingeschakeld.

De taxichauffeur in kwestie is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. Later meer.