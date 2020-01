Inzaai voorjaarsoogst Nickerie tot op dit moment 23330 hectare

De voorlopige inzaaicijfers voor de voorjaarsoogst in het district Nickerie tot nog toe behelst 23330 hectare, meldt het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Dit blijkt uit rapportage die vanuit LVV Regio-West is gegeven. De officiële inzaai periode voor de voorjaarsoogst 2020 welke was vastgesteld van 1 november tot en met 31 december 2019 is inmiddels verstreken.

Aan de linker- als de rechteroever van de Nickerierivier zijn er evenwel nog boeren die de vanwege verschillende redenen niet hebben kunnen inzaaien binnen de bovengenoemde periode. Uit de voorlopige cijfers blijkt ook dat in de oostelijke polders bij de Surinaamse klein als groot landbouw de inzaai voor de voorjaarsoogst 2020 met enkele hectare is toegenomen ten opzichte van de inzaai over de voorjaarsoogst 2019.

De Middenstandspolders en het gebied Wageningen hebben de afgelopen maanden te kampen gehad met een tekort aan irrigatiewater. Dit doordat het pompgemaal Wageningen enkele weken uit bedrijf was en het feit dat lage waterstanden in de Nickerierivier het pompen van irrigatiewater bemoeilijkten. Om deze reden werd door de LVV-minister besloten de inzaaiperiode voor dit gebied te verlengen tot 15 januari 2020.

Samen met deskundigen wordt op het ministerie in Suriname gekeken welke effectieve maatregelen getroffen kunnen worden om meer irrigatiewater voor de percelen aan de rechteroever van de Nickerierivier beschikbaar te krijgen. Het is verwachtbaar dat de inzaai voor de voorjaarsoogst 2020 kan oplopen tot bijkans 28400 hectare.

De inzaai kan oplopen omdat bij de grootlandbouwbedrijven aan de rechteroever van de Nickerierivier voorbereidingen zijn getroffen om alsnog in te zaaien, terwijl anderen reeds bezig zijn met de inzaai. Met betrekking tot de klein landbouw wordt gelet op de grondbewerking en wordt er ook verwacht dat deze nog zeker met 1000 hectare zal toenemen, aldus het ministerie in een persbericht.