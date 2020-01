Frenna live in Suriname op 7 maart 2020

Hij was afgelopen jaar de meest gestreamde artiest van Nederland en op zaterdag 7 maart 2020 is hij eindelijk live in concert te zien in Suriname. We hebben het natuurlijk over mister 777: Frenna!

Lustig events brengt deze populaire artiest uit Nederland op die avond naar de Copacabana Boulevard in Paramaribo. “De deal is binnen en wij zijn er klaar voor” meldt de organisatie dinsdag op social media.

Het wordt een speciaal concert van Frenna inclusief live band. En voor de snelle beslissers zijn er 777 early bird tickets te koop voor 80srd bij het kantoor van Lustig aan de Kankantriestraat 41.

Check ook het filmpje: