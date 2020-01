Awareness-campagnes en lesbrieven om misbruik lachgas onder jongeren te stoppen

Om misbruik van lachgas onder Surinaamse jongeren een halt toe te roepen gaat het ministerie van Volksgezondheid samen met Handel, Industrie en Toerisme samen en andere stakeholders maatregelen treffen. Er zal gewerkt worden aan onder andere oplossingsmodellen zoals awareness-campagnes en lesbrieven in samenspraak met het ministerie van Onderwijs om het misbruik van dit middel stop te zetten.

In dit kader heeft minister Stephen Tsang van HIT op maandag 6 januari een gesprek gehad met de waarnemend directeur Cleopatra Jessurun van Volksgezondheid. Lachgas is een weerloos, niet irriterend zoetgeurend gas, dat als een narcose middel bij operaties in ziekenhuizen wordt gebruikt.

Bij verkeerd gebruik van lachgas kan het geworden tot een drugssoort, die zeer gevaarlijk is voor de gezondheid van de mens. De gevolgen die na het gebruik van dit middel kunnen ontstaan, zijn fataal. Momenteel is het populair onder de jongeren en wordt het gebruikt als “oppepper” samen met alcohol bij feestjes en andere aangelegenheden.

Vanuit het ministerie van HIT wordt er thans gekeken naar de oorsprong van het gas en via welke kanalen dit Suriname wordt binnengebracht. Het ligt in de bedoeling om samen met de Douane de controle op de haven op te voeren voor de traceerbaarheid van lachgas; dit om te voorkomen dat het gas in verkeerde handen terechtkomt.