Automobilist ramt twee stroompalen en stapt ongedeerd uit beschadigde auto

Dit is over van een auto die dinsdagochtend zwaar beschadigd raakte aan de Verlengde Nieuw Weergevondenweg in Suriname. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een eenzijdig ongeval waarbij de bestuurder de controle over het stuur zou hebben verloren.

Rond 03.15u in de ochtend ramde hij maar liefst twee stroompalen van de NV NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) en enkele palmbomen. Het voertuig kwam daarna op een erf tot stilstand. Wonderlijk genoeg stapte de bestuurder ongedeerd uit het voertuig.

De ravage was enorm; het voertuig raakte zwaar beschadigd en moest door een bergingsbedrijf weggesleept worden. Over de oorzaak is verder weinig bekend.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.

Zo eindigde het voertuig op een erf.