NDP pagina Fáya Pepré Nieuws meldt ‘mooie olievondst in Suriname’

De NDP Facebook pagina Fáya Pepré Nieuws (FPN) heeft zojuist gemeld dat er een ‘mooie olievondst’ is gedaan in Suriname. “Staatsolie moet volgens onze bronnen dit nog bevestigen aan de regering, maar volgens de bronnen zou de vondst een feit zijn” is te lezen op de pagina (zie onder).

“Er worden al een tijdje boringen verricht en prospects uitgevoerd om te komen tot de felbegeerde grondstof. Het zou natuurlijk een enorme boost betekenen voor de Surinaamse economie indien de vondst daadwerkelijk een feit is. Vooral voor de aflossing van leningen en zovele andere issues zal een eventuele olievondst van enorme betekenis zijn” aldus FPN.

De redactie van Waterkant.Net heeft naar aanleiding van dit bericht meteen contact opgenomen met Staatsolie. Een woordvoerder van het bedrijf zei in een kort gesprek tegen Waterkant: “Ik kan dit nu niet bevestigen, maar we zijn erg hoopvol gestemd over deze put.”

Momenteel worden ook diverse apps rondgestuurd waarin onder andere wordt aangegeven dat “er dinsdag een press release van Apache/Staatsolie volgt, dat ze off shore olie hebben gevonden. Directeur Elias zou nu bij president Bouterse zijn met het nieuws.”

Hoe betrouwbaar deze informatie is, zal de toekomst uitwijzen. Het bericht van FPN: