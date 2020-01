Bejaard stel Saramacca op een wrede manier om het leven gekomen

De oudere Javaanse man en vrouw die maandagmiddag dood werden aangetroffen op hun woonadres in de Dr. E. Kochweg te Saramacca, zijn beiden boven de tachtig. Volgens de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT) gaat het om de 84-jarige Senoet K. en de 83-jarige Painah P.



De krant bevestigd zojuist wat Waterkant eerder al meldde; beide personen hadden snijwonden aan hun hals. Daarnaast werden er andere verwondingen op beide lichamen waargenomen, schrijft dWT. Dit zou duidelijk wijzen op een misdrijf, hetgeen wordt bevestigd door het Korps Politie Suriname.

Het ontzielde lichaam van de man is dicht naast de woning aangetroffen, terwijl het lijk van de vrouw in de woning is aangetroffen aldus het KPS. De dubbele moord heeft veel geschokte reacties in de gemeenschap opgeroepen. Voor velen is het niet te bevatten dat seniore Surinaamse burgers op zo een wrede manier zijn afgemaakt.

De Forensische Opsporing was de hele middag ter plaatse bezig met het onderzoek. Beide lichamen zijn daarbij voor obductie in beslag genomen. Het onderzoek duurt voort. Waterkant verneemt dat het vermoeden bestaat dat het stel op zondagavond al zou zijn vermoord.

Bekijk ook dit filmpje van de situatie ter plekke:

