Agent schiet op auto die inrijdt op politie en burger

Een agent van het Korps Politie Suriname heeft op oudjaarsdag schoten gelost op een auto, toen de bestuurder met zijn voertuig wilde inrijden op agenten en een burger. De politieman maakte gebruik van zijn vuurwapen met de bedoeling een der banden van de auto kapot te schieten.

Op dinsdagavond 31 december 2019 gingen politieambtenaren van het bureau Munder naar de Abraham Samsonstraat om een ruzie te beslechten tussen twee autobestuurders die betrokken waren bij een aanrijding.

Ter plaatse troffen de politieambtenaren alleen de vermoedelijke benadeelde partij aan. Hij verklaarde van achteren te zijn aangereden door een andere autobestuurder. Voorts dat die bestuurder tegen hem tekeer ging om vervolgens weg te rijden voor dat de politie ter plaatse arriveerde.

Terwijl de politie bezig was met de vermoedelijke benadeelde kwam de vermoedelijke veroorzaker in zijn auto ter plaatse. Hij stapte niet uit maar reed in op de politieambtenaren en de vermoedelijke benadeelde. De politieambtenaren en vermoedelijke benadeelde wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De vermoedelijke veroorzaker reed vervolgens met hoge snelheid weg.

Een der politiemannen probeerde op de banden te schieten maar dat is niet gelukt. De politie werk aan de opsporing en aanhouding van deze kwaadaardige persoon schrijft de politie vandaag.