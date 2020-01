Vrouw zwaargewond na ongeluk bij uitstappen uit rijdende lijnbus

Bij een ongeval in het verkeer zojuist rond 11.40u op de hoek van de Dr. Sophie Redmondstraat en de Hofstraat, is een vrouw zwaar gewond geraakt. De redactie van Waterkant.net verneemt dat het ongeluk gebeurde nadat ze als passagier plotseling uit een rijdende lijnbus stapte.

Volgens de verklaring van de buschauffeur en enkele passagiers stapte de vrouw plotseling uit de bus zonder de chauffeur daarop te attenderen. Het vermoeden bestaat dat ze daarbij ten val kwam en gedeeltelijk door de bus werd overreden.

Een politieagent die toevallig in de buurt was schakelde snel het command center in die een ambulance naar de plaats van het ongeluk stuurde.

De vrouw is zwaargewond door de ambulance meegnomen naar de Spoedeisende Hulp.