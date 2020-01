Spullen van illegale goudzoekers in consessiegebied Iamgold in beslag genomen

Eenheden van de Surinaamse politie en het leger hebben gistermorgen, in samenwerking met de security van Iamgold, een zuiveringsactie uitgevoerd in en rond het concessie gebied van Iamgold in Suriname. Waterkant.Net verneemt dat er bij die actie enkele illegale goudzoekers zijn aangetroffen en spullen in beslag zijn genomen.

De vlot verlopen actie vond plaats rond 09.00u in de ochtend en heeft geresulteerd in het in beslag nemen van twee waterpompen en toevoerslangen, twee jerrycans met daarin gasoline en enkele andere spullen die te maken hebben met goudwinning (foto).

Bronnen bij de politie melden aan Waterkant dat er in het consessie gebied van iamgold één Surinamer werd aangetroffen. Buiten de grens van het gebied werden nog eens twee personen aangetroffen en wel van Braziliaanse afkomst.

Alle drie personen zijn door de autoriteiten verjaagd uit het gebied. De inbeslaggenomen waterpompen, met bijbehorende zaken, zullen worden overgdragen aan politie te Brownsweg.