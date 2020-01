Politie Suriname maakt identiteit doodgereden bromfietser bekend

Het Korps Politie Suriname heeft vandaag de identiteit bekend gemaakt van de bromfietser die in de vroege ochtend van zondag 5 januari bij een aanrijding met een personenauto in de Kleine Waterstraat om het leven kwam. Het gaat om de 36-jarige Kenneth Cairo.

Uit het voorlopig onderzoek is naar voren gekomen dat de 38-jarige automobiliste N.B. over de voornoemde straat reed en rechts afsloeg met de bedoeling het terrein van hotel Torarica op te rijden. Zij verleende daarbij geen voorrang aan de bromfietser Cairo die vanuit de tegen over gestelde richting kwam aangereden en rechtdoor ging.

De autobestuurster N.B. reed de bromfietser Cairo aan met het gevolg dat die zodanig gewond raakte dat hij ter plaatse het leven liet. Een ingeschakelde arts stelde de dood van meneer Cairo officieel vast. Het ontzielde lichaam is in opdracht van het Openbaar Ministerie, hangende het onderzoek, in beslag genomen meldt de politie.

De autobestuurster is in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs. Inverband met het onderzoek is haar rijbewijs ingevorderd door de politie. Verder zijn beide voertuigen ter herkeuring door de politie in beslag genomen.

De politie verkeersunit Paramaribo gaat deze zaak onderzoeken.