Meldingsplicht en verbod bij uitvoer van grote hoeveelheden valuta uit Suriname

Surinaamse ingezetenen die meer dan US$ 10.000 aan liquide middelen willen uitvoeren, moeten daarvan eerst aangifte doen. Fysieke uitvoer van waarden vanaf US$ 50.000 of de tegenwaarde daarvan in convertibele valuta’s is verboden, tenzij vooraf vergunning van de Deviezencommissie is verkregen.

Dat heeft Deviezencommissie, na overleg met de minister van Financiën en de Centrale Bank van Suriname, afgelopen weekend medegedeeld. De maatregel heeft te maken met de verdere ordening van het deviezenverkeer en met het oog op het voorkomen en bestrijden van witwassen van gelden en financiering van terrorisme.

Het gebeurde steeds vaker dat reizigers uit Suriname grote sommen valuta mee namen naar het buitenland. De regels voor deviezenuitvoer zullen daarom worden aangepast ter voorkoming van witwassen en het bestrijden van terrorisme.

De aangifte dient te geschieden op het daartoe bestemde aangifteformulier bij het secretariaat van de Surinaamse Deviezencommissie.