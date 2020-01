Man en vrouw dood aangetroffen in woning te Saramacca

Aan de Kochweg in het district Saramacca zijn vanmorgen een man en vrouw dood aangetroffen in een woning. De redactie van Waterkant.Net verneemt van de politie dat de melding rond 12.00u binnenkwam en dat de lichamen nog helemaal in tact zijn.

De redactie van Waterkant verneemt verder dat het gaat om een woning in het centrum van Groningen. Verschillende politie-eenheden zijn ter plaatse voor onderzoek. Het gebied is groot afgezet om mogelijke sporen te traceren.

UPDATE: Er zou sprake zijn van een roofmoord. Het zou gaan om een ouder echtpaar van Javaanse afkomst. Ze werden gevonden door hun schoonzoon die direct de politie inschakelde. De man werd in de woning aangetroffen, de vrouw op het achterf. Van beide slachtoffers de hals doorgesneden.