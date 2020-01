Gezin van negen dakloos na felle brand in houten woning

De brand die dit woonhuis in de Dr. Sophie Redmondstraat afgelopen zaterdag verwoestte, heeft een gezin bestaande uit negen personen dakloos gemaakt. Dat heeft het Korps Politie Suriname vandaag bekend gemaakt. Volgens de Surinaamse krant De Ware Tijd gaat het om een moeder met haar vijf kinderen en drie kleinkinderen.

De politie van het Ressort Centrum kreeg op zaterdagavond 4 januari de melding van het Command Center dat een woning brand gaande was op pand nummer 198 in de Dr. Sophie Redmondstraat.

De politie ging ter plaatse voor onderzoek en trof het huis in lichterlaaie aan. Het betrof in deze een hoogbouw woning dat van hout was opgetrokken. De woning is nagenoeg totaal in vlammen opgegaan. Een belendende woning heeft schroeischade opgelopen.

Uit het voorlopig onderzoek is naar voren gekomen dat de brand in een slaapkamer op de bovenste verdieping van het huis moet zijn ontstaan. De oorzaak daarvan is vooralsnog niet bekend aldus de politie.

Volgens de Surinaamse krant Times of Suriname, zou een hoofdbewoonster hebben verklaart dat zijn een brandende wierook had achtergelaten in haar slaapkamer boven.

Bekijk ook een filmpje: