Politieagent aangehouden voor zware mishandeling partner

Politieagent A.M. is eerder deze week aangehouden en in verzekering gesteld voor zware mishandeling van zijn partner. Het slachtoffer raakte zodanig gewond dat zij opgenomen moest worden in het ziekenhuis voor medische behandeling.

Waarom de agent zijn partner heeft mishandeld is niet bekend. De redactie van Waterkant verneemt dat er over het gebeuren aan de bel is getrokken bij de afdeling Onderzoek Personeelszaken in Suriname. Vervolgens is er aangifte gedaan waarna de zaak terstond onderzocht werd.

In het belang van het verdere onderzoek is de politieman na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het onderzoek wordt voortgezet.