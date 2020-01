Bigi Boy door UFC uitgeroepen tot ‘Best Newcomer of the Year’

De Surinaamse MMA vechter Jairzinho ‘Bigi Boy’ Rozenstruik, is door de Ultimate Fighting Championship (UFC) uitgeroepen tot ‘Best Newcomer of the Year’. Dat maakt de UFC afgelopen maandag zelf bekend op haar website.

De UFC maakte een top tien van UFC nieuwkomers en plaatste de 31-jarige Surinamer als winnaar op nummer 1 van die lijst. “Hoewel het moeilijk was om slechts tien UFC-rookies voor de lijst van 2019 te kiezen, was het gemakkelijk om de winnaar als beste nieuwkomer van het jaar te kiezen: Jairzinho Rozenstruik” schrijft de UFC.

“Rozenstruik uit Suriname was relatief onbekend toen het jaar begon, maar eindigde 2019 met een 4-0 UFC-record en een top vijf in de zwaargewicht divisie. Alle vier van die overwinningen op Junior Albini, Allen Crowder, Andrei Arlovski en Alistair Overeem eindigden door knock-out, waardoor ‘Bigi Boy’ net zo populair werd bij de fans als hij effectief was in de gevechtsavond” aldus het bericht van de UFC.

Voor Jairzinho Rozenstruik, die momenteel in Suriname aan het trainen is voor zijn volgende gevecht tegen Francis Ngannou op 28 maart 2020, zijn de woorden van de UFC een flinke opsteker. De UFC is namelijk de grootste mixed-martial-artsorganisatie ter wereld en zet hiermee Rozenstruik maar ook Suriname weer mooi op de kaart.