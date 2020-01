Conceptovereenkomst over export van rijst vanuit Suriname naar Cuba

De Cubaanse ambassadeur in Suriname, Igor Azcuy González, heeft gisteren een vervolggesprek gevoerd met Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) over de vorderingen met betrekking tot de export van rijst naar zijn land.

Eerder werd bekend dat Cuba interesse heeft in de Surinaamse witte rijst en Suriname wil bijstaan met specialisten om de uienteelt in het land op gang te brengen. Bij de ontmoeting op vrijdag 3 januari 2020 heeft de Cubaanse ambassadeur de conceptovereenkomst die is opgesteld door de Cubaanse overheid aangeboden aan het Ministerie.

Bij dit vervolggesprek waren aanwezig de directeur van Buitenlandse Zaken en haar juridische staf, via wie de correspondentie met Cuba plaatsvindt, alsook de juridische staf van het Ministerie van LVV.

De juristen van voornoemde ministeries zullen samen met de rijstexporteur, de heer Bhagwatpersad Ramadin, buigen over de conceptovereenkomst en eventuele voorstellen doen. Daarna zal de finale overeenkomst worden ondertekend en kan worden overgaan tot het doen van zaken.