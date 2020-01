Automobilist rijdt auto in goot en raakt bewusteloos

Bij een verkeersongeval vrijdagmiddag in Suriname is een automobilist met zijn voertuig in een goot terecht gekomen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de bestuurder van het voertuig bewusteloos werd aangetroffen. Het eenzijdig ongeval gebeurde aan de Merveilleweg en werd rond 17.00u gemeld.

De politie ging ter plaatse en trof de bestuurder daadwerkelijk bewusteloos aan. Gezien de ernst van de situatie werd een ambulance van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) te Lelydorp ingeschakeld, om het slachtoffer af te voeren naar de Spoed Eisende hulp.

Ook werd een sleepbedrijf ingeschakeld om het zwaar beschadigde voertuig uit de goot te takelen. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren.

De Surinaamse politie die ter plekke was, heeft de zaak in onderzoek.