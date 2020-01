Afschietperiode eindigt met 10 vuurwerkslachtoffers

Het aantal vuurwerkslachtoffers voor de afschietperiode 27 december tot en met 2 januari is vastgesteld op 10. Het aantal slachtoffers is niet verder opgelopen op de laatste afschietdag, nadat 1 januari de 10 reeds geregistreerd waren.

Het aantal slachtoffers is in vergelijking met vorig jaar hetzelfde gebleven. Toen raakten in totaal ook 10 personen gewond door vuurwerk tijdens de officiƫle afschietperiode.

Het jongste slachtoffer is een jongen van 5 jaar en het oudste is een man van 68 jaar. De 5-jarige heeft zichzelf gebrand in het oog tijdens het spelen met wonderkaars. Van de 10 slachtoffers zijn 9 van het mannenlijk geslacht en 1 van het vrouwlijk geslacht (meisje van 14 jaar).

Sommige slachtoffers hebben oogletsel terwijl het bij de anderen gaat om letsel die varieert van gezicht, voorhoofd, vinger en hand. Alle 10 slachtoffers zijn geregistreerd bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Het eerste geregistreerde vuurwerkslachtoffer voor 2019 is een jongen van 10 jaar. Hij heeft brandwonden opgelopen aan zijn linkerhand door kruit. Een 7-jarige jongen is het tweede slachtoffer. Door onoplettendheid is hij gebrand in het oog door een aansteekstokje (wierook) die zijn broer hield.