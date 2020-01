Vrouwenemancipatie tijdens de Grote Suriname Tentoonstelling

Speciaal voor de Grote Suriname-Tentoonstelling organiseert de Stichting Between The Lines op zondag 12 januari 2020 de Sophie Redmond Talkshow. Waar de tentoonstelling gaat over het meeslepende epos van het land en zijn bewoners met zeer verschillende achtergronden wordt in de talkshow het koloniale leven van Sophie Redmond, geplaatst tegenover de hedendaagse positie van de Surinaamse vrouw. Durven Surinaamse vrouwen nog voorop te lopen? Durven Surinaamse vrouwen nog tegen het establishment in te gaan?

Met een panel bestaande uit drie aansprekende vrouwen, Harriëtte Verwey (cardioloog), Tanja Jadnanansing (politica) en Marga Weimans (mode-ontwerper) wordt er in de talkshow gesproken over de ontwikkeling en de positie van Surinaamse vrouwen in Nederland vanaf de onafhankelijkheid van Suriname in 1975.

De Stichting Between The Lines/Radio Double7FM, organiseert samen met de Vereniging Ons Suriname jaarlijks in de maand maart, de Sophie Redmond-lezing waarbij een inspirerende vrouw haar ervaring deelt. Het doel van de lezing is, dat de ervaring van de spreker het publiek motiveert, mobiliseert en leidt tot succes.

De Sophie Redmond Talkshow vangt aan om 14.00 uur en eindigt om 15.30 Er is ook gelegenheid om de Grote Suriname Tentoonstelling.