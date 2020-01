Singi Neti Onkel Seedo vanavond in BEP-centrum, begrafenis morgen

De singi neti van de bekende zanger Onkel Seedo, die op 10 december plotseling is overleden in Schotland, wordt vanavond gehouden in het BEP-centrum aan de Nieuw Weergevondenweg in Suriname. De begrafenis vindt morgen plaats te Marius Rust aan de dokter Sophie Redmondstraat.

De singi neti is vanavond vanaf 20.00u tot 24.00u. Na de singi neti is er een open podium tot en met 02.00u voor artiesten, vrienden en kennissen om hem op hun eigen wijze de laatste eer te bewijzen.

Morgen is er vanaf 14.00u tot 15.30u in de grote Aula van het Academisch Ziekenhuis gelegenheid om afscheid te nemen. Hierna vindt de uitvaartdienst plaats tot en met 16.30u, waarna de stoet zal vetrekken naar Marius Rust.

BEP heeft zijn partijcentrum ter beschikking gesteld voor de singi neti omdat veel leden directe familie zijn, of een directie familieband hadden met de overleden zanger.

De Surinaamse artiest zou eerst op donderdag 19 december in Schotland begraven worden, maar op 17 december werd bekend dat hij toch in Suriname ten grave zal worden gedragen. Seedo is 61 jaar geworden. Hij overleed precies 10 dagen nadat zijn broer Ernie ‘Boogie’ Seedo het tijdelijke met het eeuwige had verwisseld .