Politie Suriname: ‘Geen verkeersdode op Nieuwjaardag aan Kwattaweg ‘

Het Korps Politie Suriname heeft in een vandaag uitgegeven bericht gemeld dat een deel van het bericht van de Surinaamse nieuwssite SR Herald getiteld ‘Negen vuurwerkslachtoffers en al twee verkeersdoden voor dit jaar‘ niet juist is.

In dat bericht wordt aangegeven dat er voor 2020 reeds twee verkeersdoden zijn genoteerd en komt de volgende zinsnede voor: ‘Bij een aanrijding rond half zes ‘s morgens is de eerste verkeersdode voor dit jaar genoteerd. Het ongeluk heeft aan de Kwattaweg plaatsgevonden’. Deze informatie is niet juist zegt de politie vandaag.

Aan de Kwatta weg heeft zich wel een aanrijding voorgedaan waarbij het voertuig van de veroorzaker over de kop is gegaan en zwaar beschadigd is. De bestuurder van het ander voertuig, dat uit de tegenover gestelde richting kwam, heeft een heup fractuur opgelopen. Beide bestuurders zijn in het bezit van een geldig rijbewijs.

Het eerste verkeersslachtoffer voor 2020 is in een ziekenhuis in Frans-Guyana komen te overlijden: