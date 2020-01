Overhandiging Sranantongo boekje ‘Meti Fu Boyti’ aan NAKS en school in Suriname

Flos Rustveld is een Surinaamse die zich inzet om in Nederland en Suriname het Sranantongo te bevorderen. Ze bracht in december 2019 in Nederland het boek ‘Meti Fu Boyti’ uit. Het boek toont enkele dieren die in Suriname bekend zijn, waarvan de naam in het Sranantongo vermeld is. Een boekje voor kinderen en voor volwassenen die van het mooie Sranantongo houden, zoals Flos het verwoordt: “A buku meki spesrutu gi totiwan nanga bigisma di lobi un switi Sranantongo.

Dit boek wil ze aan het Surinaamse publiek presenteren middels overhandiging aan de voorzitter van NAKS op 6 januari a.s. Omdat Flos Rustveld en NAKS het belangrijk vinden om bij de schooljeugd belangstelling te kweken voor het Sranantongo, wordt dit boek op 6 januari meteen ook aangeboden aan de Tammengaschool, een van de scholen die enthousiast meedoet aan de NAKS vertelochtenden op de Dag der Moedertalen. Meer scholen zullen benaderd worden, zodat het boekje op diverse scholen komt te liggen.

Het promoten van het Sranantongo wordt door Flos ter hand genomen door het produceren van Sranantongo boekjes. Haar eerste boek getiteld ‘Wan gro-ede kon gi Maria’, is een vertaling in het Sranan van ‘Slaaf kindje, slaaf’ van de bekende Nederlandse kinderboekenschrijver Dolf Verroen. Dit boek verscheen in kleine oplage in 2014. Het in 2019 uitgekomen boek ‘Meti Fu Boyti’ is speciaal voor peuters, en alle grote mensen met liefde voor Sranantongo.

Onder de vlag van FiRi FM heeft ze van 2014 tot 2016 ook de succesvolle Sranantongo Bakadina bedacht en georganiseerd in samenwerking met NAKS Nederland. Dat waren middagen die geheel in het teken stonden van Sranantongo, met spel, literatuur, zang en gesprekken. FiRi FM besteedde in de wekelijkse radio-uitzendingen ruim aandacht aan kunst en cultuur, gericht op de Surinaamse gemeenschap in Nederland. De uitzendingen waren in de Nederlandse taal en ook in het Sranantongo.

FiRi FM verzorgt momenteel geen radio-uitzendingen, maar de passie om bezig te zijn met de taal en deze op een positieve manier te etaleren is onverminderd.