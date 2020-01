Diederik Samwel publiceert volgende maand zijn roman ‘Tropenvader’

Diederik Samwel (1962) is geen onbekende in de Surinaamse samenleving. Samwel woonde in totaal zes jaar in Suriname en schreef daarover onder meer de roman Jelaya (2013) en Sranan Gowtu. Iconen uit de Surinaamse muziek (2016). Ook is hij columnist voor de Surinaamse nieuwssite Starnieuws. Samwel publiceert volgende maand zijn roman Tropenvader.

Thema van de roman Tropenvader is een vader-zoonrelatie. De vader verzweeg veel over zijn jeugd in Nederlands-Indië voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat prikkelde de fantasie van Samwel die er zijn verhaal van maakte. Grotendeels verteld tegen het decor van zijn eigen jeugd, de jaren zeventig en tachtig in Amsterdam.

Als zijn ouders in 1975 uit elkaar gaan, is Erik dertien. Met zijn twee jongere broers blijft hij bij zijn vader Fred, een hardwerkende advocaat die nauwelijks tijd heeft voor zijn gezin. Kort na de scheiding trekt Dominique bij hen in. Dat is even wennen, want Dominique is een man.

Erik raakt gefascineerd door zijn autoritaire, zwijgzame vader die ook een warme, liefdevolle kant heeft. Heeft zijn sterke geldingsdrang te maken met zijn jeugd in Nederlands-Indië? Misschien dat Fred daarom voortdurend de tijd vooruit probeert te zijn: op naar een nieuw dossier, een andere relatie, een volgende levensfase. Gejaagd door de sluimerende angst dat het verleden hem op de hielen zit.

Freds geschiedenis komt aan het licht wanneer hij zijn zoons meeneemt op een reis door Java. Daar gaan ze ook op zoek naar de plek waar hij in het mannenkamp moet hebben gezeten.

Boekgegevens

Diederik Samwel – Tropenvader | verschijnt 13 februari bij uitgeverij Brandt | ISBN 978 94 93095 29 8 | gebonden, 320 pagina’s | verkoopprijs € 22,50