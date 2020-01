Verlenging tentoonstelling ‘Aan de Surinaamse grachten’

Dit najaar opende de tentoonstelling Aan de Surinaamse grachten – Van Loon & Suriname (1728 – 1863) in Museum Van Loon. Een openhartige tentoonstelling over de werking van de Amsterdams-Surinaamse plantage-economie in de 18de en 19de eeuw. Vanwege de brede belangstelling en de wens vanuit het onderwijs voor klassikaal bezoek is besloten de tentoonstelling te verlengen tot en met 2 maart 2020.

De tentoonstelling Aan de Surinaamse grachten toont aan de hand van acht historische personages de werking van de Surinaams-Amsterdamse plantage-economie. Museum Van Loon belicht hiermee voor het eerst de connectie tussen Suriname en de familie Van Loon in de 18de en 19de eeuw. De personages zijn door de geschiedenis aan elkaar verbonden en tonen tezamen op concrete wijze een cirkel van betrokkenheid in ongelijkheid.

Museum Van Loon wil bijdragen aan het vertellen en bespreekbaar maken van de gedeelde geschiedenis tussen Nederland en Suriname vanuit verschillende perspectieven op deze geschiedenis. Door de verlenging komt er meer ruimte voor educatie en hebben meer bezoekers de kans om de tentoonstellingsverhalen te bezichtigen.

Tevens wordt de tentoonstelling vanaf 2 januari aangevuld met persoonlijke verhalen van bezoekers.