Surinaamse Ambassade in Nederland feliciteert het Surinaams Elftal

De Nationale Selectie van Suriname heeft zich voor het eerst in de historie geplaatst voor de CONCACAF Gold Cup. De ploeg onder leiding van bondscoach Dean Gorré heeft een belangrijke voetbalstap gezet. Zaakgelastigde Dhr. Oquemele Denz is het jaar 2020 dan ook met de felicitaties gestart, die hij vandaag uitbracht.

“Het Surinaams elftal heeft succes behaald, hiermee is het traject uitgezet tot grotere successen. “Samen, Makandra, Together” zal met de huidige generatie en de nieuwe talenten nog meer successen worden bereikt. Verder wil ik Suriname feliciteren met het behalen van de Gold Cup en bij voorbaat feliciteren met het succes in 2021” zei Denz. Het kampioenschap van Noord-, Midden-Amerika en de Caraïben vindt plaats in 2021.

Met de zege eindigde Suriname als groepswinnaar in Groep D. Namens de SVB was Assistent en Keepercoach Jack Mangalie aanwezig om het succes te delen. “Het is een eer om hier in het huis van de Ambassade aanwezig te zijn. De maand november was heel belangrijk voor Suriname en het Surinaams voetbal. Wij konden ons plaatsen voor de Gold Cup en dat hebben we gedaan. Het is een geweldig prestatie.

Ik wil dan ook namens het bestuur van SVB, de staf, spelersgroep en de Surinaamse bevolking bedanken. Het is een mooie gelegenheid om in het zonnetje gezet te worden. De spelers verdienen dit. Ze hebben het uitstekend gedaan en er is sprake van erkenning en trots”

Ook kreeg Natio de felicitaties van de diaspora organisatie Caribrus die via de heer Glenn Rijssel samenwerkt met de Surinaamse Ambassade. “Historisch succes, dat Suriname mee mag doen en zich mag meten met de grotere jongens als Mexico en Amerika. Hier ben ik enorm trots op.” Wij willen ook een bijdrage leveren aan het Surinaams voetbal, aldus Rijssel.