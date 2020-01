Opnieuw seniore drugsdealer (60) in Suriname aangehouden

De Surinaamse politie heeft onlangs een 60-jarige drugsdealer aangehouden. De man, Mohamed M., verklaarde reeds 30 jaar drugsverkoper te zijn, meldt het Korps Politie Suriname vandaag. Hij werd na een drugsinval door de politie van de afdeling Narcotica Brigade in zijn woning in het politie ressort Domburg aangehouden.

Tijdens de inval stuitte de politie op wikkels cocaïne die reeds waren verpakt voor de verkoop, verpakkingsmateriaal en een geldbedrag in SRD. Het verderfelijk spul is in beslag genomen. Mohamed verklaarde tijdens zijn verhoor reeds dertig jaar drugsverkoper te zijn.

De Narcotica Brigade werd tijdens deze inval bijgestaan door de politie van het bureau Domburg en de Narcotic Intelligence Unit (NIU). Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de drugsverkoper in verzekering gesteld.

Het is niet de eerste seniore drugsdealer die kortgeleden is vastgezet. Gisteren werd ook bekend dat de 61-jarige Franklin R. na zijn pensionering drugsdealer besloot te worden. Ook die dealer werd in de tweede week van december aangehouden bij een drugs inval: