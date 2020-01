Lijn richting Zeebrugge nieuwe importroute voor drugssmokkelaars

De Belgische autoriteiten houden er rekening mee dat de lijn richting de haven van Zeebrugge een nieuwe importroute is voor drugssmokkelaars. De douane in Zeebrugge voert verscherpte controles uit na een reeks incidenten met drugscriminelen de voorbije maanden.

Zo werd vorige week nog in de haven van Suriname 855 kilogram cocaïne ontdekt in een container met bananen die bestemd waren voor Zeebrugge. In die zaak zijn inmiddels drie personen door de Surinaamse politie aangehouden.

In het najaar werd in Engeland al tweehonderd kilogram coke uit een schip gehaald dat vertrokken was in Zeebrugge. Samen met enkele andere ‘opvallende’ incidenten die gelinkt worden aan de Brugse haven doet dat het vermoeden stijgen dat de haven steeds meer wordt gebruikt voor drugstrafiek.

De douane in Zeebrugge is daarom extra waakzaam en extra gaat controleren.