Filmpje van vuurwerkexplosie niet van ongeluk op oudjaarsdag in Suriname

Op Facebook, maar ook via WhatsApp, wordt vanaf oudjaarsdag onderstaand filmpje gedeeld waarop een vuurwerk explosie te zien is. Ten onrechte wordt dit filmpje gelinkt aan een vuurwerkongeval dat plaats vond aan de Ramlakhanstraat in Suriname. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een oud filmpje dat niet eens in Suriname zou zijn opgenomen.

Het filmpje verscheen op Nieuwjaarsdag al online op diverse Facebook pagina’s. Zonder de beelden te controleren werd het filmpje daarna door de Surinaamse krant Dagblad Suriname verder verspreidt. Ook de site FamilieNieuws nam het filmpje vanmorgen klakkeloos over en maakt er een sensatie item van waarbij gesproken wordt over ‘oorlog’ en een ‘vuurwerkbom’ in Paramaribo.

Waterkant confronteerde een woordvoerder van de Surinaamse politie met het filmpje die aangaf dat het 100% zeker is dat dit filmpje niets te maken heeft met het ongeval aan de Ramlakhanstraat. Ook een rondgang langs enkele bekende reporters bij diverse vooraanstaande media leverde een hoop scepsis op.

“De explosie in het filmpje is gigantisch. Als dit echt in Suriname was, dan was er wel meer dan één jongetje gewond geraakt hoor” reageert een van de journalisten. Hij vindt het bizar dat een vooraanstaande krant als Dagblad Suriname dit als fake nieuws deelt. “Of ja, misschien zijn ze niet meer zo vooraanstaand als ze zelf denken. Dat FamilieNieuws het filmpje overneemt snap ik wel, die mensen zijn uit op sensatie en hebben geen journalistieke achtergrond” zegt de journalist.

Hier het juiste verhaal over het vuurwerkongeluk aan de Ramlakhanstraat: