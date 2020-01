Bij een verkeersongeval aan de Martin Luther Kingweg, zijn zojuist drie mensen gewond geraakt. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat een auto rond 18.15u over de kop sloeg bij een eenzijdig ongeval.

De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. Op het eerste beeld dat de redactie binnen kreeg is te zien dat de auto langs de weg in de bosschages terecht is gekomen.

Een tweetal mensen ligt daarbij op de grond.