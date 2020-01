61-jarige vrouw is eerste verkeersdode van 2020 in Suriname

De 61-jarige Annie Pinas is de eerste verkeersdode van 2020. De vrouw is op 1 januari 2020 in een ziekenhuis te Frans-Guyana overleden, aan de verwondingen die zij opliep bij een aanrijding op de Oost-Westverbinding tussen twee auto’s op oudjaarsdag. Dat meldt politie-woordvoerder hoofdinspecteur Humphrey Naarden zojuist aan Waterkant.Net.

Bij dat ongeluk kwamen ook de 26-jarige Maikel Adjako en de 27-jarige Muriël Ajaw ter plekke om het leven, verneemt Waterkant van de politie. De verkeersbarometer voor 2020 staat hiermee op 1 verkeersdode. Gisteren beweerde de Surinaamse site SR Herald dat de eerste verkeersdode gevallen zou zijn bij een aanrijding rond half zes ’s morgens aan de Kwattaweg.

Ook schreef SR Herald dat twee vrouwen in het ziekenhuis te Frans-Guyana waren overleden. Volgens Naarden klopt die berichtgeving niet. Er was weliswaar een aanrijding aan de Kwattaweg, maar daarbij is geen dode gevallen. Het slachtoffer in kwestie zou een heupfractuur hebben opgelopen. Hoe SR Herald aan hun informatie komt is niet duidelijk. Naarden betreurt het dat SR Herald de informatie niet heeft geverifieerd voordat zij is overgegaan tot publicatie.

Bij de aanrijding op de Oost-Westverbinding ging het om twee Noah busjes die met elkaar in botsing waren gekomen. Volgens verklaring van enkele omstanders kwam één der bestuurders op de rijhelft van zijn tegenligger en moet daarbij de controle over de besturing van zijn voertuig hebben verloren. Hij kwam vervolgens op de berm terecht en daarna op de rijhelft van zijn tegenligger met als gevolg de aanrijding.

Hierbij kwamen de twee hierboven genoemde passagiers te overlijden en werden enkele gewonden per eigen gelegenheid afgevoerd naar Albina. Vermoedelijk werden deze slachtoffers overgebracht naar de Frans-Guyana voor medische behandeling, meldde de politie gisteren. De identiteit van de overledenen, gewonden en bestuurders waren toen nog niet bekend.