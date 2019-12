Seniore man in Suriname besloot na zijn pensionering drugsdealer te worden

Een 61-jarige man in Suriname besloot na zijn pensionering drugsdealer te worden. Dat meldt het Korps Politie Suriname op dinsdag. De man, Franklin R. is, werd in de tweede week van december aangehouden bij een drugs inval.

Bij deze inval, gepleegd door de afdeling Narcotica brigade van de politie, is bij de verdachte onder andere een aantal wikkels cocaïne, een digitale fijnweger en een geldbedrag in Surinaamse dollar in beslag genomen.

De man gaf zelf aan dat hij na zijn pensionering besloot drugsverkoper te worden, aldus de Surinaamse politie. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Franklin R. in verzekering gesteld.