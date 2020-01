Bouterse gaat in jaarrede in op teruggave 19,5 miljoen euro aan Suriname

Teruggave van de in 2018 in beslag genomen Surinaamse geldzending van 19.5 miljoen euro door Nederland aan lokale Surinaamse banken, zal het vertrouwen in de financiële sector verder versterken. Het voorgaande zegt president Desiré Bouterse in zijn nieuwjaarsrede in de nacht van dinsdag 31 december op woensdag 1 januari.

De geldzending die op weg was naar de Bank of China in Hongkong om in Amerikaanse dollars omgezet te worden, werd in april 2019 op grond van enkele verdenkingen door het Nederlandse Openbaar Ministerie in beslag genomen. Op dinsdag 24 december oordeelde de Nederlandse rechtbank echter dat het geld onterecht is vastgehouden en moet worden teruggegeven.

Volgens president Bouterse is met inzet van de monetaire autoriteiten bijgestaan door haar team van juristen en adviseurs, leunend op het vertrouwen van het Surinaamse volk na bijkans twee jaar door de rechter in Nederland bepaald om de onrechtmatig in beslag genomen gelden vrij te geven. “Met de teruggave van onze gelden zal het vertrouwen in de financiële sector verder versterkt worden”, aldus het staatshoofd.

Hij zei dat voor 2019 de groeicijfers hetzelfde zijn als voor 2018. Het jaar 2019 kenmerkt zich, aldus de president, als een van de jaren met het laagste inflatiecijfer in de afgelopen jaren, welke zich reflecteert in de sterke munt. “Het is daarom dat de regering steeds zegt dat de zwaarste periode voorbij is en dat we de opwaartse trend hebben ingezet. Wij moeten als volk ervoor zorgen dat wij in eenheid blijven optrekken en ons positief blijven opstellen.”