Afobaka-stuwdam officieel in Surinaamse handen

De Afobaka-stuwdam is gisteren (31 december) officieel in handen gekomen van de Republiek Suriname. Minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, heeft middels een telefonisch gesprek met Wilmington Trust National Association de formaliteiten afgehandeld. Dit gesprek werd gevoerd onder aanwezigheid van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Sergio Akiemboto, Ruben Halfhuid, directeur van Suralco, Dilip Sardjoe, voorzitter van de commissie en Faranaaz Alibaks, die als jurist verbonden was aan het team.

Een traject van vijf jaren is aan voorafgegaan om te komen tot dit moment. Vanaf het bespreken van het vertrek van Suralco tot overgave van de dam laat minister Hoefdraad weten.

Middels het telefoongesprek heeft de minister bevestigd dat de fondsen die zijn vergaard, overgeschreven kunnen worden naar de bankrekening van Alcoa en dat Alcoa op hetzelfde moment alle documenten betreffende de dam ook aan Suriname overhandigt.

Voor Suriname is dit een heugelijk moment. Meteen na het telefoongesprek belde Hoefdraad de Surinaamse president Desi Bouterse op voor het goede nieuws, meldt het Nationaal Informatie Instituut.