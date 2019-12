Zorgen over stijgend gebruik van lachgas in Suriname

Volgens het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid wordt er een stijging van het gebruik van lachgas, voornamelijk door jongeren, in Suriname geconstateerd. Lachgas of ‘een ballonetje’ wordt onder hen als oppepper of partydrug gebruikt bij feestjes en andere gelegenheden.

Eerder dit jaar hadden bezorgde burgens en instanties in Suriname alarm geslagen over de toenemende verkoop van partydrugs lachgas op social media platform Facebook. Dit nadat steeds meer mensen lachgas te koop aanboden.

Lachgas zit bijvoorbeeld in patronen en via een slagroomspuit kan het gas uit het patroon in een ballon gespoten. De gebruikers ademen het gas via een ballon in. Na de inhalatie van lachgas komt het middel via de longen in het bloed terecht, en heeft een remmend effect op de werking van het centrale zenuwstelsel. Bij de inademing van lachgas ontstaat een bewustzijnsdaling die lijkt op dronkenschap (roes).

Daarnaast veranderen de stemming en de waarneming, men ziet wazig, terwijl geluiden lijken te vertragen en te vervormen. Het effect treedt na ongeveer 20 seconden op en houdt slechts enkele minuten aan. Hierdoor is de gebruiker sterk geneigd om het meerdere keren na elkaar te gebruiken, meestal in groepsverband.

Vooralsnog is er geen wetgeving in Suriname tegen de verkoop van lachgas voor niet medische en niet-industriële doeleinden. Derhalve waarschuwt het ministerie voor de ernstige gezondheidsproblemen die kunnen ontstaan vanwege het gebruik van dit middel.