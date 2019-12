Tweede verkeersdode genoteerd op oudjaarsdag

Er is vanmorgen nog een verkeersdode genoteerd in Suriname. Op de hoek van de Picasso- en Amethietstraat in Paramaribo-noord heeft een vrouw het leven gelaten bij een frontale botsing tussen een pick-up en een personenauto. Zij is de tweede verkeersdode op oudjaardsdag.

Een woordvoerder van het Korps Politie Suriname zegt aan Waterkant dat één van de bestuurders verzuimd heeft om voorrang te verlenen. Als gevolg van de botsing vlogen beide voertuigen in de trens.

De Surinaamse politie was snel ter plaatse en schakelde een ambulance in. Bij aankomst bleek dat het slachtoffer de geest had gegeven. Het onderzoek is in volle gang.

De eerste verkeersdode op oudjaarsdag is een voetganger die iets na middernacht rond 00.20u werd aangereden door een bromfietser voor Finabank aan de A.K. Doerga Sawhstraat in Nickerie.

Met twee verkeersdoden op de laatste dag van het jaar is de verkeersbarometer dit jaar toch hoger komen te liggen dan vorig jaar. De verkeersbarometer staat nu op 78 terwijl het vorig jaar 76 was.