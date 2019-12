Eerste vuurwerkslachtoffer dit jaar is tienjarige jongen

Een tienjarige jongen is het eerste geregistreerde vuurwerkslachtoffer dit jaar in Suriname. De jongen liep gisteren, op de 4e dag van de vuurwerkperiode, brandwonden op aan zijn hand meldt de Surinaamse nieuwssite SR Herald vandaag.

Hij werd binnen gebracht bij de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). De brandwonden aan zijn linkerhand heeft hij opgelopen door vuurwerk kruit, laat de brandweervoorlichting aan de site weten.

“Vandaag is het oudjaar en er zal meer vuurwerk worden afgeschoten, voorzichtigheid is dus meer dan geboden. Ouders, verzorgers let op uw kinderen, de verantwoording ligt bij u”, is de oproep van de brandweer naar ouders en verzorgers toe schrijft SR Herald.

