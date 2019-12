Bij een zware aanrijding op de Oost-Westverbinding in Suriname nabij Moengo/Albina, zijn er weer doden gevallen. Bronnen melden aan Waterkant dat het zou gaan om twee doden en tien gewonden.

Volgens de eerste informatie zou het gaan om twee bussen die frontaal met elkaar in botsing zijn gekomen.

De Surinaamse politie is nog ter plaatse bezig met het onderzoek. Deze informatie is nog niet officieel bevestigd dus later meer.