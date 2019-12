Suriname denksport centrum officieel in gebruik genomen

Het Suriname denksport centrum dat gevestigd is op het Anton de Kom Universiteit complex is officieel in gebruik genomen. Gisteren geschiedde dit middels het knippen van een lint na een officieel gedeelte met toespraken en entertainment. Het centrum is een donatie van de Volksrepubliek China dat gebouwd is door de China Dalian International Group. Minister Lalinie Gopal van Sport- en Jeugdzaken heeft namens president Desi Bouterse de aanwezigen toegesproken en de nodige handelingen verricht.

De voorzitter van de Surinaamse Dambond, Nelius Codrington, is zeer ingenomen met het denksport centrum. Hij is overtuigd dat deze faciliteit zeker een boost zal geven aan de denksporten in Suriname en een belangrijke bijdrage zal leveren aan het cognitief denken van jongeren. De voorzitter van het Surinaams Olympisch Comité, Ramon Tjon A Fat, heeft zijn dank uitgebracht aan alle actoren die het centrum tot een feit hebben kunnen maken. Hij hoopt dat dit ervoor zal zorgen dat de denksporten beter tot ontwikkeling gebracht kunnen worden.

Liu Quan, ambassadeur van de Volksrepubliek China in Suriname, noemde de ingebruikname een historisch moment. Bij een orientatie bezoek was hij onder de indruk van de kwaliteit en snelheid waarmee de werkzaamheden zijn uitgevoerd van de totstandkoming voor het cetrum. De ambassadeur is de mening toegedaan dat denksporten die het denkvermogen ontwikkelt, jonge leiders kunnen opleveren. Liu Quan heeft ook zijn dankbaarheid getoond voor de samenwerking en diplomatieke relatie met Suriname en is blij dat de Volksrepubliek China weer een belangrijke bijdrage heeft mogen leveren aan de ontwikkeling van het sportgebeuren.

Minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, heeft tijdens zijn toespraak zijn ervaring gedeeld als schaker. Hij is de mening toegedaan dat de denksporten vooral weggelegd zijn voor jongeren. Met het centrum hoopt hij dat de denksporten zich verder gaat ontwikkelen. De denksporten organisaties heeft hij bemoedigd om bij elkaar te komen, voldoende gebruik te maken van de faciliteit, meer toernooien te organiseren en deel te nemen aan meer internationale toernooien.

Minister Gopal gaf aan dat denksporten door de jaren heen populairder zijn geworden, gezien de successen van Surinaamse topsporters op internationaal niveau. Het was dus van groot belang om een goed gefaciliteerde sport ontwikkelingscentrum op te zetten. Netals elk ander sport heeft ook denksporten behoefte aan een specifieke infrastructuur. De minister benadrukte dat denksporten vooral goed is voor de ontwikkeling van jongeren, omdat het de doelgroep probleem oplossend laat denken waarbij vaardigheden zoals logisch redeneren, rekenvaardigheid, ruimtelijke inzicht en bovenal concentratie worden ontwikkeld. Tot slot heeft zij ook haar dankbaarheid getoond aan alle partners.