Racende autobestuurder verliest controle over stuur en ‘vliegt’ in goot

Iets voor middernacht was het weer raak in Suriname. Deze auto ‘vloog’ in de goot langs de Tweekinderenweg nadat de bestuurder met een vrij hoge snelheid reed en de controle over het stuur plotseling verloor.

Het ongeval gebeurde rond 23.15u. De bestuurder ramde ook een hekwerk nabij de goot. Hij kwam met de schrik vrij.

De schade aan het voertuig is aanzienlijk. De Surinaamse politie kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek.

Een sleepdienst werd ingeschakeld om het voertuig te takelen uit de goot en af te voeren naar berging.