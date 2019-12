Dit jaar weer veel vuurwerk verkocht in Suriname

Afgelopen vrijdag begon in Suriname de verkoop van vuurwerk aan consumenten. Vrijdag begon ook de afschietperiode die duurt tot en met donderdag 2 januari 2020. In de afgelopen drie dagen is er al flink wat vuurwerk verkocht en afgeschoten.

Voorlopig is dat afschieten veilig verlopen. Vorig jaar raakten zeker tien personen door vuurwerk gewond. Bij de Surinaamse Eerste Hulp is dit jaar nog geen melding gemaakt van vuurwerk slachtoffers. Het streven is nog steeds ieder jaar, dat er geen slachtoffers vallen.

In de tussentijd gaat de verkoop stug door. Winkels die vuurwerk verkopen zijn tot laat ’s avonds open. En consumenten hoeven niet bang te zijn dat er de komende dagen geen vuurwerk meer is. Eerder werd namelijk bekend dat er dit jaar bijna twee keer zoveel vuurwerk is geïmporteerd vergeleken met vorig jaar.

De laatste dagen gaat het voornamelijk om verkoop van vuurwerk aan consumenten. Eerder deze maand konden handelaren hun partijen al inkopen bij de importeurs.

Lees ook: