SZF opent huisartsenpost in Militair Hospitaal om druk SEH te verlichten

Het Staatsziekenfonds (SZF) heeft vrijdag 27 december een huisartsenpost (HAP) geopend in het Militair Hospitaal. Dit om de druk op de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo tijdens de feestdagen te verlichten. Het is de derde huisartsenpost in Suriname, waarvan er reeds een staat bij het SZF-hoofdkantoor aan de Fred Derby/Prinsessenstraat en te Sophia’s Lust.

De huisartsenpost bij het Militair Hospitaal is volgens dokter Rudrakanth Oemraw, coördinator van de SZF huisartsenposten, tijdens werkdagen geopend van 19.00 uur (‘s avonds) tot 07.00 uur (‘s morgens) en tijdens het weekend en feestdagen 1×24 uur. Op dinsdag 31 december is de post 24 uur open en wel vanaf maandag 30 december van 19.00 uur (‘s avonds) tot donderdag 2 januari 07.00 uur (‘s morgens).

Oemraw benadrukt dat de huisartsenposten deel zijn van het beleid van de regering om de samenleving tegemoet te komen met gezondheidszorg. “Gratis zorg, 1×24 service, geen drempelkosten en ook geen additionele kosten”, voegt hij eraan toe.

De huisartsenpost bij het Militair Hospitaal heeft op dit moment de functie van noodpost en wel van 27 december tot 5 januari om de druk op de SEH te verlichten. Na deze periode zal afhankelijk van de toeloop worden besloten of deze Surinaamse post permanent blijft.