Kransen en bloemen gelegd bij graven slachtoffers bootongeluk Coppenamerivier

Vanmorgen zijn er kransen en bloemen gelegd bij de graven van de slachtoffers van het bootongeluk vorig jaar op de Coppenamerivier. Bij het ongeluk kwamen 12 mensen om het leven. Geen van de slachtoffers had een reddingsvest om.

De kransen en bloemen zijn gelegd door districtscommissaris van Saramacca, Sarwankoemar Ramai, vertegenwoordigers van Bureau Volks Contacten en de inheemse dorpen Grankreek, Columbia en Corneliskondre. Ook een aantal familieleden hebben kransen en bloemen gelegd.

De dc heeft namens de Surinaamse president Desi Bouterse en first lady Ingrid Bouterse-Waldring een krans gelegd. Het is vandaag precies een jaar dat Suriname met grote ontsteltenis werd opgeschrikt door het tragisch voorval in de nacht van 27 op 28 december 2018 op de Coppenamerivier in het district Saramacca.

Het was opvallend rustig bij de kranslegging op de RK begraafplaats aan de Misguntweg te Groningen. Om 19.00u is er een dankdienst georganiseerd in de recreatiezaal van het inheems dorp Grankreek.