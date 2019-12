Dood aangetroffen man lag in badkamer op zijn buik met handen op rug gebonden

De man die gisteren dood is aangetroffen in zijn woning aan de Moyweg, is zoals het onderzoek tot nu toe uitwijst door een misdrijf om het leven gekomen. Dit omdat hij liggend op zijn buik in de badkamer is gevonden met zijn handen op de rug gebonden. Daarnaast had het slachtoffer ook een kapwond aan zijn hoofd, verneemt Waterkant.Net van bronnen rondom het onderzoek.

Het slachtoffer is de 65-jarige Reginald Harold Jacott. Hij woonde alleen in de woning. Zijn ontzielde lichaam is rond 14.30u ontdekt door zijn broertje die militair is. Het lichaam verkeerde al in een behoorlijke staat van ontbinding.

Het gebied in het ressort Santodorp was groot afgezet door de politie, voor sporen en buurtonderzoek. De zaak in voor verdere onderzoek overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten.

Er is nog geen officiƫle informatie door de Surinaamse politie naar buiten gebracht. Zodra die er is wordt het bericht aangevuld.