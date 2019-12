Ambtenaren Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname bevorderd

Bij de Beveilings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS) zijn gisteren manschappen bevorderd in een naast hogere rang. 67 personen zijn bevorderd tot beveiligingsambtenaar eerste klasse.

Waarnemend hoofd John Rozenblad zei in zijn toespraak tot de manschappen dat er stappen vooruit geboekt zijn om de werkomstandigheden van de BBS’ers te verbeteren. Er moet nog heel veel gebeuren, zoals op het stuk van de discipline en integriteit van de organisatie. Ook de start van trainingen in februari 2020 is een noodzaak.

Rozenblad riep de manschappen op zich correct te blijven gedragen. Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie memoreerde dat vanuit het ministerie een aantal zaken voor het personeel zijn gerealiseerd en waarnodig in 2020 worden voortgezet. Volgens de Surinaamse bewindsman is er een goede samenwerking tussen het ministerie, diensthoofd en de bond en wordt er gezocht naar oplossingen.

Bij het uitvoeren van werkzaamheden gaat het om vertrouwen en teamwork, benadrukte de bewindsman. De minister bedankte de organisatie voor de inzet.