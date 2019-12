Voor de derde achtereenvolgende dag knalt een auto tegen een stroompaal

Het is bijna ongelooflijk maar toch waar; voor de derde achtereenvolgende dag is een auto tegen een stroompaal van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) geknald. De redactie van Waterkant verneemt dat het voertuig op de foto de EBS paal vrijdagochtend rond 07.30u raakte bij een eenzijdig ongeval.

Dit gebeurde aan de Dageraadweg. Toen de politie ter plaatse arriveerde was de bestuurder nergens te bespeuren. De stroompaal was door de klap in tweeën gebroken en moest gerepareerd worden.

Het voertuig had schade aan de linkerkant en moest door een sleepbedrijf weggebracht worden. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.

Afgelopen maandag was het al raak. En ook op 1ste en 2de Kerstdag kwamen auto’s tegen palen aan. Vrijdag was de derde achtereenvolgende dag.