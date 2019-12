Man mishandeld door zijn ex-vrouw en haar vriendin

Twee vrouwen in Suriname zijn eerder deze week door de politie van bureau Munder aangehouden voor het mishandelen van een man. Een van de vrouwen is de ex van het slachtoffer, de ander is een vriendin van haar.

Het slachtoffer verklaarde tegenover de politie dat hij een relatie had met één van de vrouwen. Echter zijn beide al een tijdje niet meer samen. De ex-vrouw belde de man een dagje op en hield hem voor dat zij een paspoortaanvraag had gedaan. Zij vroeg hem als hij kon natrekken als het al af was. Op dat moment was de man in de bank.

Na bankzaken in orde te hebben ging de man om te kijken als het paspoort af is. Een medewerker hield de man voor dat het niet af was. Het slachtoffer belde zijn ex-vrouw vervolgens op om een strookje te brengen voor haar welke hij had ontvangen. Hij wist echter niet dat zijn ex-vrouw samen met een vriendin en drie mannen een plan had gemaakt om hem aan te vallen.

Toen de man in de straat van de vrouw aankwam met zijn bromfiets, werd hij meteen door de drie mannen getrokken die hem hadden opgewacht. De vrouwen renden ook op de man af en één sloeg hem met een balk in het gezicht. Vervolgens renden beide vrouwen en de mannen weg.

De man raakte gewond en ging naar het politiebureau om aangifte te doen. De twee vrouwen zijn toen opgespoord en aangehouden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn beide in verzekering gesteld. De politie in Suriname werkt aan de opsporing en aanhouding van de mannen.