Lijk in trens aangetroffen in Suriname

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat er vanmiddag een lijk in een trens is aangetroffen aan de Mohamed Rashid Pierkhanweg. Het is onbekend hoe het stoffelijk overschot daar terecht gekomen is. De melding kwam rond 13.00u binnen.

De omgeving is afgezet door de politie om nieuwsgierige buurtbewoners op een afstand te houden. Agenten van het Korps Politie Suriname en met name de afdeling forensisch onderzoek zijn ter plekke en doen onderzoek. Inmiddels is ook een uitvaartondernemer ingeschakeld.

Er is nog geen officiƫle informatie van de Surinaamse politie beschikbaar dus later meer.